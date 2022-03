3 Das Feuer brach im dritten Obergeschoss aus. Foto: Beyer

Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus musste am Dienstagnachmittag die Musbacher Straße in Klosterreichenbach gesperrt werden. Ein Zimmer brannte aus. Verletzt wurde niemand.















Link kopiert

Baiersbronn-Klosterreichenbach - Wegen eines Brands in einem Mehrfamilienhaus rückte am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in den Baiersbronner Ortsteil Klosterreichenbach aus. Laut Angaben des Feuerwehrkommandanten Martin Frey brach das Feuer im dritten Stock eines Wohnhauses in der Musbacher Straße aus. Gegen 13.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Daraufhin rückten die Feuerwehrabteilungen Klosterreichenbach und Baiersbronn an. Unterstützt wurden sie von den Abteilungen aus Röt und Tonbach. Insgesamt waren 50 Mann und neun Fahrzeuge im Einsatz. Auch ein Notarzt und drei Rettungswagen waren vor Ort.

Verletzt wurde niemand

Da zunächst nicht klar war, ob sich noch Menschen im Gebäude aufhalten, rückten vier Trupps mit Atemgeräten in das noch brennende Gebäude vor. Allerdings hatten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde niemand. Nur der Mann, der in der Wohnung lebt, stand auch noch nach dem Einsatz der Feuerwehr unter Schock, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Wohnung brannte völlig aus. Auch angrenzende Wohnungen wurden laut Auskunft Freys in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Autos und Lkw stehen im Stau

Während der Löscharbeiten musste die Musbacher Straße für eine Stunde komplett gesperrt werden. Eine der wichtigsten Straßen der Ortschaft war damit dicht. Zahllose Autos und Lastwagen, die von der L 409 in den Ort gefahren waren, standen daher im Stau.

Manche Autofahrer versuchten auf Nebenstraßen im Wohngebiet den Stau zu umfahren und verirrten sich im Gassengewirr. "Was ist denn heute los? Es geht hier ja zu wie in der Großstadt", wunderte sich ein Anwohner über das Verkehrschaos.