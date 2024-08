1 In der Silberdistel in Monakam hat es im Mai gebrannt, obwohl das Gebäude gar nicht mehr ans Stromnetz angeschlossen ist. Foto: Klormann

In Schömberg und Bad Liebenzell hat es in den vergangenen Jahren öfter gebrannt. Was hat die Polizei bisher zu den Ursachen herausgefunden?









Link kopiert



Wenn es brennt, ist die Feuerwehr schnell vor Ort. Die Feuerwehren aus Schömberg und Bad Liebenzell stellten das in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis. Ist das Feuer gelöscht, versucht die Polizei herauszufinden, was die Ursache für den Brand war. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was die Ermittler zu den Bränden in der Region wissen.