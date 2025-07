Feuer in Bad Imbau

1 Direkt neben einem Laternenpfosten bei der Eyachbrücke hat es gebrannt. Foto: Gunar Haid Die Feuerwehrabteilung löscht den Brand an der Landesstraße.







Zu einem Flächenbrand wurde am frühen Samstagnachmittag die Feuerwehrabteilung Bad Imnau alarmiert: Bei der Eyachbrücke war trockenes Stroh am Straßenrand in Brand geraten.