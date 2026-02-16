Feuer in Altstadt Rottenburg: Stundenlang kämpfen die Einsatzkräfte gegen den schwelenden Brand

Löschangriffe übers Dach und von innen mit Atemschutztrupps: Zwei Stunden nach Mitternacht war der Brand in einem Fachwerkhaus am „Roten Meer“ gelöscht.
Es war eine lange Nacht. Aber zwei Stunden nach Mitternacht konnte die Feuerwehr Rottenburg vermelden: „Feuer aus!“ Die letzten Glutnester waren gelöscht, auch in den Dachbalken schien nichts mehr zu glosten. Samstagfrüh, um 8 Uhr, waren bereits wieder Einsatzkräfte vor Ort im „Roten Meer“, zur Brandschau, mit positivem Fazit: Es gab keine Anzeichen, dass noch irgendwo etwas aufflammen könnte.