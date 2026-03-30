Feuer in Allschwil bei Basel: Bewohner versuchen vergeblich, den Brand zu löschen

1 Die Bewohner versuchten vergeblich, selbst das Feuer zu löschen. Foto: Polizei BL Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.







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Bei einem Brand in einem Badezimmer eines Mehrfamilienhauses sind am Sonntagabend in Allschwil zwei Personen leicht verletzt worden. Die Sanität lieferte beide wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital ein. Eine der beiden Personen verletzte sich zudem beim Versuch, das Feuer zu löschen, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte. Der Brand ereignete sich kurz nach 21.30 Uhr am Heimgartenweg. Die Bewohner verließen die Liegenschaft selbständig. Laut Mitteilung der Polizei steht eine technische als Brandursache im Vordergrund.