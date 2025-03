1 Reichlich Löschschaum: Weil Autos in Flammen standen, rückte die Feuerwehr unter anderem nach Meßstetten aus. (Archivbild) Foto: Jannik Nölke

Drei Autos haben Anfang März in Meßstetten und Albstadt-Onstmettingen gebrannt. Die Polizei ermittelt weiter.









Link kopiert



Zwei Autos waren am Abend des 8. März in Meßstetten in Flammen aufgegangen; nur einen Tag später brannte ein weiteres Auto in Albstadt-Onstmettingen.