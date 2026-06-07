Feuer im Schopfheimer „Fahrwerk“: Kriminalpolizei ermittelt weiter wegen Brandstiftung

„Brandstiftung“ lautet weiterhin der Verdacht in Zusammenhang mit dem Feuer im Fahrnauer Fahrradgeschäft „Fahrwerk“. Vor Ort sind die gröbsten Spuren getilgt - der Velo-Betrieb läuft.

Fast genau einen Monat ist seit dem Feuer vergangen, und was an Aufräumarbeiten für den Moment aus eigener Kraft zu stemmen ist, haben die beiden Inhaber des Fahrradgeschäfts, Simon Aleth und Adrian Siebold, erledigt. Verkohlte Kartonagen, verschmorte Mülltonnen und verbrannte Gummireifen auf dem rückwärtigen Teil des Grundstücks sind entsorgt, der Asphalt einigermaßen gereinigt. Eben hier, an einem Stapel Kartonagen im Außenbereich neben dem Fahrradgeschäft, war der Brandherd des Feuers, das am 2. Mai, einem Samstag, abends gegen 21 Uhr ausbrach.

Feuerwehr stoppt Ausbreitung des Feuers Von dort aus griffen die Flammen auf das Lager im Anbau des Gebäudes über und setzten den Dachstuhl in Brand – konnten aber dank des schnellen Eingreifens der Schopfheimer Feuerwehr gestoppt werden, bevor sie sich auf das übrige Gebäude ausbreiteten: eine Wohnung in der oberen Etage, Werkstatt und weitläufiger Verkaufsraum von „Fahrwerk“ mit hunderten von Fahrrädern und E-Bikes im Untergeschoss. Hätten sich die Flammen bis hierhin ausgebreitet, wäre – Stichwort Akkus – eine Eindämmung des Feuers ungleich schwieriger und gefährlicher gewesen, und der Schaden ungleich höher.

„Zwei Existenzen wären vernichtet“

„Wäre das passiert, wären zwei Existenzen vernichtet“, hält Simon Aleth mit Blick auf sich und seinen Kompagnon in aller Klarheit fest. Versicherung und damit die Aussicht auf finanzielle Entschädigung hin oder her: „Bis das alles über die Bühne gewesen wäre, bis wir das wieder aufgebaut hätten... Das wär's einfach gewesen.“

Feuer nach einer knappen Stunde gelöscht

Der große Dank der beiden Inhaber geht denn auch an die Feuerwehrleute: „Wir sind der Feuerwehr einfach nur dankbar für ihren schnellen und professionellen Einsatz.“ Die Kameraden waren nur wenige Minuten nach der Alarmierung am nur wenige hundert Meter von der Feuerwache entfernten Unglücksort an der Blasistraße und bekamen das Feuer rasch in den Griff. Nach einer knappen Stunde konnte „Feuer aus“ gemeldet werden; die Nachlöscharbeiten dauerten bis Mitternacht.

Adrian Siebold (links) und Simon Aleth führen ihr Fahrradfachgeschäft nun seit 20 Jahren, seit 2014 in den heutigen Räumen in der Blasistraße Foto: Anja Bertsch

Im Einsatz waren 50 Feuerwehrleute mit insgesamt zehn Fahrzeugen der Abteilungen Stadt und Raitbach. Ein Feuerwehrmann musste wegen Überlastung vorübergehend behandelt werden, weitere Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Die Polizei hatte noch am Tatabend Spuren gesichert. Zwischenzeitlich war auch ein Brandsachverständiger vor Ort. Fazit: Eine technische Ursache wird ausgeschlossen, der Verdacht geht in Richtung Brandstiftung.

Kriminalpolizei ermittelt Richtung Brandstiftung

„Das Kriminalkommissariat Lörrach geht weiterhin vom Verdacht einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an“, bestätigt Polizeisprecher Thomas Batzel auf Anfrage unserer Zeitung.

Was nun nach den ersten Aufräumarbeiten zu tun ist, wird eine buchstäblich größere Baustelle: Zunächst muss das von Hitze, Ruß und Löschwasser zerstörte Material im Lager des Veloshops fachgerecht entsorgt werden: einige Ersatzteile, das ein oder andere Fahrrad – alles in allem „zum Glück eine überschaubare Menge und ein überschaubarer Schaden“, so Adrian Siebold.

Polizei spricht von 100.000 Euro Gebäudeschaden

Dann geht es ans Gebäude selbst – hier nämlich ist der eigentliche Schaden entstanden, in beträchtlicher Höhe: Fassade, Dachstuhl, Rolltore wurden teils erheblich beschädigt, teils zerstört. Die Polizei hat den Sachschaden in einer Schätzung auf 100.000 Euro veranschlagt.

Seit 2014 prominent an der Fahrnauer Blasistraße: der Veloladen "Fahrwerk" Foto: Anja Bertsch 1

Aleth und Siebold, selbst nur Mieter der Räumlichkeiten, vertrauen nun darauf, dass die Reparaturen im Zusammenspiel von Versicherung, Gutachtern und Gebäudebesitzerin zügig aufgegleist werden, sodass das Lager noch im Laufe des Jahres wieder hergestellt ist; das bisherige Vorgehen der Akteure stimmt die beiden da optimistisch.

Bis dahin freilich fehlt der Lagerplatz: „Neue Ware muss jetzt eben direkt hier im Laden Platz finden“, erklärt Aleth – „das wird nicht ganz einfach.“ Wer den Veloservice in Fahrnau kennt, weiß, was gemeint ist: Das Sortiment aus Rädern aller Ausführungen und Größen mitsamt Zubehör füllt die mit 500 Quadratmetern durchaus großzügige Ladenfläche jetzt schon bis in den hintersten Winkel, Fahrräder und E-Bikes stehen auf mehreren Ebenen Pedal an Pedal und Lenkerstange an Lenkerstange.

Ladengeschäft wie gewohnt geöffnet

Neben dem zusätzlichen Aufwand – Räumen, Abklären und Organisieren – geht im Veloladen mitsamt Werkstatt längst wieder alles seinen gewohnten Gang, eigentlich von Anfang an: Samstag das Feuer, Montag ohnehin Ruhetag, Dienstag wieder offen: „Unser Ladengeschäft wird wie gewohnt geöffnet sein“, hatten die beiden ihren Kunden unmittelbar nach dem Brand über ihre Homepage mitgeteilt – und Wort gehalten.