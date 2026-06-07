Feuer im Schopfheimer „Fahrwerk“: Kriminalpolizei ermittelt weiter wegen Brandstiftung

„Brandstiftung“ lautet weiterhin der Verdacht in Zusammenhang mit dem Feuer im Fahrnauer Fahrradgeschäft „Fahrwerk“. Vor Ort sind die gröbsten Spuren getilgt - der Velo-Betrieb läuft.
Fast genau einen Monat ist seit dem Feuer vergangen, und was an Aufräumarbeiten für den Moment aus eigener Kraft zu stemmen ist, haben die beiden Inhaber des Fahrradgeschäfts, Simon Aleth und Adrian Siebold, erledigt. Verkohlte Kartonagen, verschmorte Mülltonnen und verbrannte Gummireifen auf dem rückwärtigen Teil des Grundstücks sind entsorgt, der Asphalt einigermaßen gereinigt. Eben hier, an einem Stapel Kartonagen im Außenbereich neben dem Fahrradgeschäft, war der Brandherd des Feuers, das am 2. Mai, einem Samstag, abends gegen 21 Uhr ausbrach.