5 Die Feuerwehr ist zu einem Brand in Calmbach ausgerückt. Foto: Mutschler

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand in Calmbach alarmiert worden. In einem Wohnhaus in der Gauthierstraße ist ein Feuer ausgebrochen.















Bad Wildbad-Calmbach - Laut ersten Informationen vor Ort brach das Feuer in einer Küche im Dachgeschoss einer Wohnung in der Gauthierstraße in Calmbach aus. Die Feuerwehr ist gegen 20.30 Uhr alarmiert worden. Sie rückte mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus Calmbach und Wildbad an.

Anwohner unternahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche, die auch erfolgreich waren. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits fast gelöscht worden, es herrschte aber noch eine starke Rauchentwicklung.

Vier Menschen wurden bei Brand verletzt

Die Einsatzkräfte mussten zwei Menschen aus dem Gebäude retten. Insgesamt sind vier Personen verletzt worden. Eine erlitt eine schwere Brandverletzung und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Ein ebenfalls Schwerverletzter hatte eine Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Leichtverletzte hatten ebenfalls jeweils eine Rauchgasvergiftung.

Die Brandursache ist noch unklar.