Wie ist es zu der verheerenden Tragödie bei einer Silvesterparty in der Schweiz mit Dutzenden Toten gekommen? Zwei Besucherinnen berichten.
Crans-Montana - Nach dem verheerenden Brand bei einer Silvesterfeier in Crans-Montana in der Schweiz wird über Kerzen oder einen Feuerwerkskörper als mögliche Auslöser spekuliert. Zwei Augenzeuginnen sagten dem französischen Sender BFMTV, das Feuer sei durch Kerzen verursacht worden. Der italienische Botschafter in der Schweiz spekulierte über einen Feuerwerkskörper. "Wir können dazu keine Angaben machen", sagt Daniel Imboden, Sprecher der Kantonspolizei. "Wie immer wird in alle möglichen Richtungen ermittelt."