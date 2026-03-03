Feuer auf der A 81: Brand im Engelbergtunnel trifft viele Pendler aus Horb, Rottweil und Co.

Die Autobahn 81 ist im Bereich des Engelbergtunnels derzeit gesperrt. Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Verkehr wird umgeleitet.

Pendler aus Horb, Rottweil und der gesamt Region, die die A 81 regelmäßig nutzen, müssen aktuell mit Einschränkungen rechnen. Auf der Autobahn 81 westlich von Stuttgart ist am Dienstagnachmittag ein Brand im Engelbergtunnel ausgebrochen. Laut Polizei fing der Anhänger eines Lastwagens nahe Leonberg Feuer. Die Ursache ist unklar, der Anhänger war mutmaßlich mit Elektrogeräten beladen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. „Es befinden sich keine Personen mehr im Tunnel“, sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigsburg.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Brand im Engelbergtunnel sei gegen 14.20 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr habe mit den Löscharbeiten begonnen, die Flammen seien derzeit unter Kontrolle. Die Tunnelröhren würden von der Feuerwehr gelüftet.

Autofahrer sollen das Gebiet weiträumig umfahren

Die Autobahn bleibt den Angaben zufolge gesperrt. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren. Dunkle Rauchschwaden waren von weitem sichtbar.

Der Engelbergtunnel ist nach ADAC-Angaben der verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs. Im vergangenen Herbst hatte ein Brand im Engelbergtunnel für Verkehrschaos gesorgt. Damals hatte sich an einem Fahrzeug Rauch entwickelt, als es durch den Tunnel fuhr, mit gravierenden Folgen für den Verkehr.