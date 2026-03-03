Feuer auf der A 81: Brand im Engelbergtunnel trifft viele Pendler aus Horb, Rottweil und Co.

Die Autobahn 81 ist im Bereich des Engelbergtunnels derzeit gesperrt. Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Verkehr wird umgeleitet.
Pendler aus Horb, Rottweil und der gesamt Region, die die A 81 regelmäßig nutzen, müssen aktuell mit Einschränkungen rechnen. Auf der Autobahn 81 westlich von Stuttgart ist am Dienstagnachmittag ein Brand im Engelbergtunnel ausgebrochen. Laut Polizei fing der Anhänger eines Lastwagens nahe Leonberg Feuer. Die Ursache ist unklar, der Anhänger war mutmaßlich mit Elektrogeräten beladen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. „Es befinden sich keine Personen mehr im Tunnel“, sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigsburg.