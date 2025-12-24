Feuer auf dem Langenauer Lohhof: Was die Familie Schön am Jahrestag des Brandes bewegt

Vor etwa einem Jahr brannte ein Lager auf dem Lohhof in Langenau nieder. Ein Übergreifen auf Wohnhaus und Ställe konnte die Feuerwehr verhindern, der Schaden war trotzdem immens.

Die Familie saß an jenem Sonntag, dem vierten Advent, gerade bei einem späten Mittagsessen, als der Sohn aus dem Fenster heraus entdeckte, dass die große Lagerhalle direkt zwischen Wohnhaus und Ställen brennt. Untergebracht waren darin große Mengen an Heu und Stroh, insgesamt etwa 500 Ballen – und boten den Flammen reichlich Nahrung. Binnen kürzester Zeit stand das Gebäude in Vollbrand.

Großaufgebot Die Schopfheimer Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an: Aus anfangs 40 Einsatzkräften wurden im Laufe des Einsatzes etwa hundert, die aus sämtlichen Schopfheimer Ortsteilen nach Langenau eilten. Unterstützung kam auch von der Feuerwehr Hasel und von der Lörracher Feuerwehr, die mit dem Atemschutzwagen und einer Drohne anrückten.

Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden. Foto: Anja Bertsch

Bis 17 Uhr, etwa zweieinhalb Stunden nach der Alarmierung, waren etwa 150 Einsatzkräfte und etwa 30 Fahrzeuge vor Ort, so schätzte Gesamtkommandant Steffen Hofmann damals in einer Momentaufnahme. Beendet war der Einsatz da aber noch längst nicht: Zwar konnten die Kräfte das Feuer relativ zügig unter Kontrolle bringen– die Nachlöscharbeiten indes dauerten die ganze Nacht.

Übergreifen verhindert

Wenngleich der Schaden immens war: Entscheidend war, dass die Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf die direkt angrenzenden Ställe oder gar das Wohnhaus verhindern konnte, in dem das Ehepaar Schön mit zwei Kindern und deren Großmutter lebt. Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden, so die glückliche Bilanz.

Das ist denn auch der Hauptgrund dafür, dass der Familie der Umgang mit dem Geschehenen im Nachgang doch ganz gut gelungen ist, wie Hofbesitzer Schön im Gespräch mit unserer Zeitung im Rückblick festhält: „Es war gottlob ein rein materieller Schaden, und damit kann man umgehen.“

Welle der Hilfsbereitschaft

Am Jahrestag ist es dem Hofbesitzer Jörg Schön denn auch vor allem ein Anliegen, den zahlreichen Helfern nochmals ausdrücklich zu danken, die damals Schlimmeres verhinderten und der Familie eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegenbrachten: Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei und THW, befreundete Landwirte, direkte Nachbarn in Langenau und Menschen auch aus dem weiteren Umfeld, von denen jeder auf seine Weise Unterstützung leistete.

Entsorgung auf der Deponie

So wurde beispielsweise das komplette verbliebene Heu und Stroh noch in jener Nacht vom 22. auf den 23. Dezember von befreundeten Landwirten und Unternehmen sowie Kräften des THW mit Hilfe von Baggern Fuhre um Fuhre aus den Hallen-Resten herausgeholt, auf die Langenauer Deponie gekarrt und dort ausgebreitet, um auch noch das letzte Fünckchen zu ersticken. Tatsächlich musste das Material später auch als Sondermüll entsorgt werden, weil sich aus der PV-Anlage auf dem Dach der niedergebrannten Halle Stoffe wie Aluminium gelöst hatten und in das Heu gesickert waren.

Von der Halle blieb nur das Gerippe. Foto: Anja Bertsch

Brandursache bleibt unklar

Dass die komplette Halle noch in der Brandnacht geräumt werden musste, machte indes auch die Ermittlung der Brandursache schwierig bis unmöglich. „Die Ermittlungen wurden eingestellt, wir haben keine Ahnung, wie es zum Feuer kam“, so Schön. Eine spontane Selbstentzündung, wie sie bei feuchtem Heu manchmal vorkommt, könne nicht die Ursache gewesen sein, weil das Heu schon eine ordentliche Weile lag und ausreichend trocken war. Und auch ein Defekt an der Elektrik kommt laut Schön nicht in Frage, weil rund um den Brandherd gar keine Leitungen lagen.

Viertel Million Euro Schaden

Mit mehr als 50 000 Euro kostete die Entsorgung des Materials einen ordentlichen Betrag – und zugleich doch nur einen Bruchteil des Schadens an Halle und Inventar. Der lag bei etwa 230 000 Euro, erzählt Schön im Nachgang, und zeigt sich in diesem Zusammenhang dankbar über die reibungslose Abwicklung von Versicherungsseite.

Nachdem von dort sehr schnell das Okay in Sachen Schadenregulierung kam, konnten die Schöns ebenso schnell mit dem Wiederaufbau der Lagerhalle beginnen. „Ende April stand sie wieder. Das ist top gelaufen“, blickt Schön zurück. Ein Vorteil: Das Fundament der abgebrannten Halle war intakt, sodass es „nur“ den Überbau brauchte. In Bauart und Funktion ist das neue Gebäude genau gleich, nur ein wenig schöner als sein Vorgänger, der etwa 25 Jahre auf dem Buckel hatte, hält der Besitzer fest.

Schon vier Monate nach dem Feuer war die Halle wieder aufgebaut. Foto: privat

Unmittelbar nach dem Feuer indes ging es weniger um den Wiederaufbau als darum, möglichst schnell wieder an Heu und Stroh zu kommen, das die Schöns ja für ihre Landwirtschaft brauchen. Auch hier griff unmittelbar die Solidarität befreundeter Kollegen, die den Schöns unter anderem Futter für die Tiere zur Verfügung stellten. Weiteres Heu und Stroh konnte dann bald beschafft werden. Dabei wiederum halfen das Geld, das über eine von einer Freundin ins Leben gerufene Spendenaktion zusammenkam.

Betrieb ging weiter

Ebenso unmittelbar freilich ging es damals für die Schöns darum, trotz des Schreckens den Betrieb auf dem Hof aufrechtzuerhalten. Denn unmittelbar vor Weihnachten: Da ist für einen Geflügelhof mit Direktvermarktung Hochsaison, in der viele Kunden den Weihnachtsbraten direkt ab Hof holen. „Das Weihnachtsgeschäft geht weiter – nur eben mit ein bisschen weniger Platz auf dem Hof“, hielt Schön damals schon am Tag nach dem Brand fest.

Auch in diesem Jahr waren die vergangenen Tage auf dem Lohhof vor allem vom Vor-Weihnachtsumtrieb geprägt. Die Gedanken an das Geschehen vor genau einem Jahr kamen trotzdem immer mal wieder hoch, erzählt Schön im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Rückblick bleibe dabei aber vor allem Dankbarkeit für die vielen Helfer und die große Hilfe, die dazu beitrugen, dass das Unglück für die Familie einigermaßen glimpflich ausging.