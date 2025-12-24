Feuer auf dem Langenauer Lohhof: Was die Familie Schön am Jahrestag des Brandes bewegt

Vor etwa einem Jahr brannte ein Lager auf dem Lohhof in Langenau nieder. Ein Übergreifen auf Wohnhaus und Ställe konnte die Feuerwehr verhindern, der Schaden war trotzdem immens.
Die Familie saß an jenem Sonntag, dem vierten Advent, gerade bei einem späten Mittagsessen, als der Sohn aus dem Fenster heraus entdeckte, dass die große Lagerhalle direkt zwischen Wohnhaus und Ställen brennt. Untergebracht waren darin große Mengen an Heu und Stroh, insgesamt etwa 500 Ballen – und boten den Flammen reichlich Nahrung. Binnen kürzester Zeit stand das Gebäude in Vollbrand.