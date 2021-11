Wohnwagen steht in Bad Liebenzell in Flammen

16 Ein Wohnwagen brannten auf einem Campingplatz in Bad Liebenzell komplett aus. Foto: SDMG/Gress

Auf einem Campingplatz in der Pforzheimer Straße in Bad Liebenzell ist am Sonntagnachmittag ein Wohnwagen komplett ausgebrannt.















Bad Liebenzell - Der Wohnwagen mit Vorbau ist nach ersten Informationen kurz nach 16 Uhr in Brand geraten. Der Besitzer stellte fest, dass unterhalb der Gasheizung im Inneren des Wagens Flammen herausschlugen, wie die Polizei mitteilt. Der Mann habe noch versucht, das Feuer zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Kurz darauf sei der Wohnwagen komplett in Flammen gestanden.

Die eintreffende Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gehabt. Der Besitzer blieb laut Angaben der Polizei unverletzt. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Calw hat die Sachbearbeitung des Brandes übernommen.