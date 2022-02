Feuer an der Meßstetter Schanze

2 Der Kampfrichterturm brannte am Samstagabend vollständig ab. Foto: Schwarz

Nach dem Brand des Kampfrichterturms neben der Skisprungschanze in der Skiarena Täle ermittelt die Polizei derzeit wegen Brandstiftung.















Meßstetten - Dies bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Sie betont jedoch, dass die Brandstiftung sowohl vorsätzlich, aber auch fahrlässig sein kann.

Das Feuer ist am Samstagabend gegen 20.40 Uhr ausgebrochen. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr ist der rund 30 Jahre alte Kampfrichterturm vollständig abgebrannt. Die Brandruine ist mittlerweile abgesperrt.

Die Mitglieder des Skivereins sind schockiert. Auf Facebook schreibt der Vorsitzende, Oliver Rentschler: "Der Kampfrichterturm der Großen Heubergschanze wurde ein Opfer von Vandalismus. Es ist unglaublich, womit sich das Ehrenamt befassen muss."

Überlegungen zum Wiederaufbau

Der Verein richtet seinen Dank and die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und der Polizei, die am Samstagabend den Skiverein Meßstetten unterstützt haben. "Wir sind alle geschockt und traurig über diesen Brand in unserer Skiarena Täle!"

Der Kampfrichterturm war vor allem beim Training von der K40-Schanze und bei Wettkämpfen im Einsatz. In einer Ausschusssitzung wird der Skiverein in den kommenden Tagen darüber beraten, in welcher Form der Turm wieder aufgebaut werden wird. Die Polizei hat den Schaden mit 15 000 Euro beziffert, Rentschler schätzt den finanziellen Schaden allerdings größer: Schon allein die Beseitigung und Entsorgung der Brandruine werde teuer; der Neubau des Turms werde den Skiverein ebenfalls eine Menge Geld kosten – denn eine Gebäudebandversicherung lässt sich nicht auf einen Holzturm anwenden.