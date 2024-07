Feuer: 17 Menschen bei Brand in Konstanzer Altstadt verletzt

1 In der Konstanzer Altstadt bricht in der Nacht ein Feuer aus. Foto: Florian Förster/Südwestdeutsches Mediennetzwerk/dpa

In der Altstadt in Konstanz in Baden-Württemberg bricht ein Feuer aus. Mehrere Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.









Konstanz - Bei einem Brand in der Konstanzer Altstadt ist ein Mensch schwer verletzt worden. 16 Menschen erlitten zudem leichte Rauchgasvergiftungen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Der Brand sei in den frühen Morgenstunden in einem Haus ausgebrochen, das teils gewerblich und teils als Wohnraum genutzt werde. Mehrere angrenzende Gebäude wurden ebenfalls evakuiert. Die Sprecherin machte keine Angaben dazu, wie viele Menschen in der Stadt in Baden-Württemberg ihre Wohnungen verlassen mussten.