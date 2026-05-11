Fetzige Musik und Geburtstagskuchen: So verlief das Ichenheimer Rheinfest am neuen Standort

Unter dem Motto „Wir sind zusammen eins“, das über dem 125-jährigen Jubiläum des Musikvereins Ichenheim steht, ist das Rheinfest gefeiert worden. Weiter geht’s am Vatertag.
Auftakt des Rheinfests war die Gugge-Spring-Night, bei der Freunde der fünften Jahreszeit zu den fetzigen Klängen kräftig feierten und mitsangen. Zunächst heizten die Gastgeber selbst, die „Scholle Dudler“, den Gästen ein. Bewährte Stücke standen auf dem Programm, die zum Mitsingen und Tanzen animierten. Das rund 40-köpfige Ensemble zeigte, dass es auch außerhalb der Fasent für beste Stimmung sorgen kann. „Völlig losgelöst“, „Verdammt ich lieb dich“ und „Freed from Desire“ standen auf dem Programm. Nach den „Scholle Dudlern“ hieß es „Bühne frei“ für die „Schutterschlurbi“ aus Reichenbach und die Guggemusik „Zulutt“ aus Ebersweier. Zahlreiche befreundete Zünfte aus den umliegenden Ortschaften waren unter den Festbesuchern.Die Stimmung war auslassen.