Fetzige Musik und Geburtstagskuchen: So verlief das Ichenheimer Rheinfest am neuen Standort

Unter dem Motto „Wir sind zusammen eins“, das über dem 125-jährigen Jubiläum des Musikvereins Ichenheim steht, ist das Rheinfest gefeiert worden. Weiter geht’s am Vatertag.

Auftakt des Rheinfests war die Gugge-Spring-Night, bei der Freunde der fünften Jahreszeit zu den fetzigen Klängen kräftig feierten und mitsangen. Zunächst heizten die Gastgeber selbst, die „Scholle Dudler“, den Gästen ein. Bewährte Stücke standen auf dem Programm, die zum Mitsingen und Tanzen animierten. Das rund 40-köpfige Ensemble zeigte, dass es auch außerhalb der Fasent für beste Stimmung sorgen kann. „Völlig losgelöst“, „Verdammt ich lieb dich“ und „Freed from Desire“ standen auf dem Programm. Nach den „Scholle Dudlern“ hieß es „Bühne frei“ für die „Schutterschlurbi“ aus Reichenbach und die Guggemusik „Zulutt“ aus Ebersweier. Zahlreiche befreundete Zünfte aus den umliegenden Ortschaften waren unter den Festbesuchern.Die Stimmung war auslassen.

Erstmals wurde am Standort beim Schützenhaus gefeiert. „Das hier soll nun unser endgültiger Platz werden“, sagt Laura Schnebel, als Schriftführerin eine von fünf gleichberechtigten Vorsitzenden des Musikvereins und für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, und lacht. „Ich hoffe es zumindest.“ Denn dauerhafte bauliche Lösungen seien in Planung. Der neue Standort brachte auch einige Herausforderungen an die Organisatoren mit sich – unter anderem bei den Überlegungen zur Bewirtung. Der Aufbau von Bühne, Tischen und Küche musste am neuen Standort erstmals organisiert werden. Am Abend musste noch abgebaut und alles für den Ausflugstag vorbereitet werden.

Partnerkapelle aus dem Elsass unterhielt am Sonntag die Gäste

Der Sonntag begann feierlich mit einem Festgottesdienst mit Pfarrerin Anna Schimmel. Er endete mit einem Luftschlangensegen. Danach spielten die Ichenheimer Jugendkapelle und die „Harmonie“ Dinglingen, ehe die fünf Vorsitzenden des Musikvereins mit dem Anschneiden einer Erdbeertore den offiziellen Teil eröffneten. „Wir wollten nicht so förmlich, sondern lieber fröhlich Geburtstag feiern“, so Schnebel, vor allen Dingen sollte der Schwerpunkt auf der Musik liegen.

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens wurden 125 Stücke Erdbeertorte ausgegeben. Foto: Wolfgang Künstle

So umrahmte die Partnerkapelle mit dem unhandlichen Namen „Echo du Haut Koenigsburg – Harmonie de Saint Hippolyte“ den Nachmittag, dessen Motto „Ton und Törtchen“ lautete. Die Partnerschaft mit dem elsäßischen Orchester wurde vor zwei Jahren mit dem 30-jährigen Bestehen gefeiert.

Neben der Bühne stand eine Sofagarnitur samt Keksen und Sekt bereit. In launigen Gesprächen mit Bürgermeister, Ortsvorsteher, früheren Vereinsvorständen, dem Vorstand der Bläserjugend und einem Vertreter des Bläserverbands wurde nach vorne, aber vor allen Dingen aber zurückgeschaut. 125 Stücke Erdbeertorte wurden gratis verteilt. „Da heute Muttertag ist, verzichten wir auf die 125 Liter Bier“, war zu erfahren. Den Biskuit schuf die Hofbäckerei Schnebel, die Früchte lieferte der Obst- und Beerenhof Mild aus Dundenheim.

Am Donnerstag, geht das Rheinfest weiter. Dann gibt es t Blasmusik von den Vereinen aus Legelshurst und Sasbachried auf die Ohren. Den Abschluss machten die Oldtimer des Musikvereins Ichenheim.

Das steht im Jubiläumsjahr alles an

Seit insgesamt 125 Jahren schon gibt es den Musikverein Ichenheim – doch Lust auf ein klassisches Festbankett mit Reden in einer Halle hatte niemand. „Wir beschlossen, die Jubiläumsfeierlichkeiten über das Jahr zu verteilen“, erklärte Laura Schnebel, als Schriftführerin eine von fünf gleichberechtigten Vorsitzenden des Musikvereins und für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Der Auftakt war intern“, verrät Schnebel im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben an Silvester gemeinsam ins Jubiläumsjahr hineingefeiert – das haben wir vorher noch nie gemacht.“ Neben dem Rheinfest als Feierlichkeit steht der dritte Teil noch bevor: zwei große Musicalaufführungen mit Gastchören aus Legelshurst und Reichenbach am 25. und 26. Juli. „Wir haben über hundert Sänger dabei“, sagt die Schriftführerin gegenüber unserer Zeitung, „und mehr als 60 Musiker“. Die Einladung an ehemalige Orchestermitglieder, noch einmal mitzumachen, stoße auf viele offene Türen.