„Fetischhaftes Wurstgefresse“: „Noch neutral“ – Habeck verteidigt Stichelei gegen Söder

Ex-Vizekanzler Habeck scheidet aus dem Bundestag aus – und teilte zum Abschied gegen Söder und Klöckner aus. Jetzt verteidigt er seine Wortwahl.

Der frühere Vizekanzler Robert Habeck hat seine verbale Attacke vom „fetischhaften Wurstgefresse“ gegen CSU-Chef Markus Söder verteidigt. „Aber das ist doch noch eine neutrale Beschreibung“, sagte der Grünen-Politiker in einer vorab veröffentlichten Sequenz der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Die Diskussion darüber ist aus seiner Sicht nicht der Rede wert: „Das ist alles für die Füße.“

Habeck spielte damit offensichtlich zum einen auf die von der Union blockierte Kandidatin der SPD für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, an. Zum anderen hatte Habeck Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in einem Interview der „taz“ vorgeworfen, ihr Amt nicht überparteilich auszuüben. „Sie hat immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten.“