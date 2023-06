Vor dem Musik-Sommer kommt die Arbeit. In diesem Fall wurde am vergangenen Samstag das Rondell-Zelts des Musikvereins aufgebaut. Rund zwölf Männer des Musikvereins und Frauen von der Landjugend hatten bereits am Morgen damit begonnen, die Heringe in den Boden des Festplatzes zu hämmern.

„Der Boden ist hier extrem hart, aber die halten das aus“, erklärte Volker Hirt, der nicht nur Musiker, sondern auch Regisseur und Macher der Theatergruppe des Musikvereins ist. Am Samstag war er auch noch der Zeltmeister. Das Zelt selber hat der Musikverein der Stadt Konstanz abgekauft, es fasst drei- bis vierhundert Personen, je nachdem wie groß die Bühne in der Mitte ist.

Musik-Sommer bietet gute Chance, sich zu präsentieren

Seit dem Jahr 2013 veranstalte der Musikverein jedes zweite Jahr den Musik-Sommer im Zelt auf dem Festplatz, so Hirt. Hier könne sich der Musikverein bestens präsentieren. Von der Jugendkapelle, die mit Tannheim und Pfaffenweiler kooperiert und sich dementsprechend Jugendorchester Dreiklang nennt, bis zum Hauptorchester, der kleinen Dorfmusik und der Theatergruppe, erzählt er.

Nachdem alle Heringe versenkt sind und das Zelt ausgebreitet auf dem Festplatzboden liegt, wird das Zelt in der Mitte gespannt und mit Manneskraft und zwei Winden langsam hochgezogen. Zwei Männer fahren rechts und links buchstäblich mit nach oben, um es oben fest zu verankern. Einige junge Frauen der Landjugend legen mit Hand an. Und auch, wenn es nicht das erste Mal ist, einfach gestaltet sich der Aufbau nicht.

Aufbauhelfer haben Routine

Am Donnerstag vor der Eröffnung des Musik-Sommers werde das Zelt vom Landratsamt abgenommen, erklärt Hirt. Sie alle haben die Ruhe weg, man merkt ihnen die Routine an. Es gibt keine lauten Anweisungen, jeder kennt seine Handgriffe.

Mit dem Programm an den vier Tagen hat sich der Musikverein auch nicht lumpen lassen. Am Freitag, 16. Juni, eröffnet das Jugendorchester das Fest, anschließend spielen die „BregBrassBuebe“. Am Samstag beginnt um 19.30 Uhr das Konzert des Hauptorchesters mit einem Abend voller „Sound of Ireland“, einer irischen Nacht.

Boing Boing mit umgedrehten Rollen

Am Sonntag lädt der Hobby- und Handwerkermarkt rund um das Zelt ein, es spielen die Musikkapelle Tannheim und der Musikverein Riedböhringen. Abends folgt dann die Aufführung des Sommertheaters. „Also das ist Boing Boing restardet“, erklärt Volker Hirt. Bei Boing Boing mit Tony Curtis war die Hauptfigur der Flugzeugkapitän, um den drei Stewardessen buhlten. In ihrem Stück sei das umgekehrt. Eine Flugkapitänin und drei Stewards lassen es krachen und da die Chefin überfordert ist, helfe noch eine Freundin aus. „Das ist Gleichberechtigung“, betont Hirt.

Am Montag können sich Kinder und Senioren vergnügen, Jugendgruppen und Kita machen Vorführungen, abends spielen „Die kleine Dorfmusik“, „Dàlläfänzigä“ und „Heilix Blechle“. Am 21. Juni findet dann die große Kreis-Sonnwendfeier neben dem Festplatz statt. Die Baumstämme zum Verbrennen wurden am Samstag bereits aufgeschichtet.