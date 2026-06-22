Festwochenende in Schwalldorf: Feuerwehr und Vesperverein Schwalldorf feiern gemeinsam

Die Freiwillige Feuerwehr feierte am Wochenende ihr 140-jähriges, der Vesperverein Schwalldorf sein 10-jähriges Bestehen. Zusammen ergab das „150 Jahre“ Gemeinschaft.
Mit einem abwechslungsreichen Festwochenende haben die Freiwillige Feuerwehr Schwalldorf und der Vesperverein am Samstag und Sonntag gemeinsam gefeiert. Trotz Hitze kamen an den ersten beiden der insgesamt drei Festtage Hunderte Besucher auf das Sportgelände. Unter dem Motto „Vollbrand & Vesperlaune – 150 Jahre gemeinsam stark“ war für alle Generationen etwas geboten: gemütliche Stunden im Zelt und auf den Bierbänken im Schatten davor, Party und Feuerwehrspiele für Kinder.