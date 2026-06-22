Festwochenende in Schwalldorf: Feuerwehr und Vesperverein Schwalldorf feiern gemeinsam

Mit einem abwechslungsreichen Festwochenende haben die Freiwillige Feuerwehr Schwalldorf und der Vesperverein am Samstag und Sonntag gemeinsam gefeiert. Trotz Hitze kamen an den ersten beiden der insgesamt drei Festtage Hunderte Besucher auf das Sportgelände. Unter dem Motto „Vollbrand & Vesperlaune – 150 Jahre gemeinsam stark“ war für alle Generationen etwas geboten: gemütliche Stunden im Zelt und auf den Bierbänken im Schatten davor, Party und Feuerwehrspiele für Kinder.

Während die Freiwillige Feuerwehr auf 140 Jahre ehrenamtlichen Einsatz für Sicherheit und Hilfeleistung zurückblickt, steht der Vesperverein seit zehn Jahren für Geselligkeit, Begegnung und die Pflege des dörflichen Miteinanders. Zusammen addiert ergeben sich 150 Jahre Vereinsgeschichte. Die 1886 gegründete Feuerwehr hilft regelmäßig auch beim Zwiebelbeetenfest und in der Jugendarbeit im Ort, wie Oberbürgermeister Stephan Neher in seinem Grußwort in der eigens erstellten Broschüre hervorhob. Ortsvorsteherin Daniela Steiger sprach von „Beständigkeit, Verantwortung und gelebter Nachbarschaftshilfe“.

Feuerwehr investiert in Ausbildung der Jugend

Der Rottenburger Gesamt-Feuerwehrkommandant Marian Meyer hob die sich ständig verändernden Anforderungen im Feuerwehrwesen heraus: Extremwetterlagen, neue technische Risiken und die wachsende Bedeutung des Bevölkerungsschutzes. Umso wichtiger sei eine gut aufgestellte Feuerwehr und die enge Zusammenarbeit aller 18 Rottenburger Abteilungen. Die Schwalldorfer Feuerwehr selbst sieht in 140 Jahren Geschichte "kein Ruhekissen, sondern einen Auftrag". Sie investiert kontinuierlich in Ausbildung und Förderung der Jugend, damit das Dorf auch in den nächsten 140 Jahren ruhig schlafen könne.

Bereits im Vorfeld hatte das Festkomitee viele Monate in die Planung und Organisation investiert. Für die musikalischen Höhepunkte sorgten unter anderem Marcella Carin, DJ Kahlandt und Jukebox Bene, die das Festzelt mit ihren Auftritten gut füllten. Die Veranstalter waren zufrieden, wenngleich ein paar mehr Besucher möglich gewesen wären. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Familien und der Feuerwehr.

Ausklang mit dem Handwerkervesper

Zum Ausklang des Jubiläumswochenendes war am Montag ein Handwerkervesper. Auf der Speisekarte standen Schälripple ebenso wie Wurstsalat mit Brot. Die Musikvereine Obernau und Weiler machten dabei Musik.