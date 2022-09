2 Zahlreiche Besucher strömten zum Festplatz bei der Mehrzweckhalle Foto: Fahrland

Der Regen tat der Stimmung beim Boller Mostbesen bisher keinen Abbruch. Zahlreiche Besucher lockt es auf das Festgelände.















Oberndorf-Boll - Einen erfolgreichen Auftakt und zahlreiche Besucher hatten der Musikverein Harmonie Boll und sein Förderverein am Mittwochabend beim elften Boller Mostbesen zu verzeichnen. Schon eine halbe Stunde vor der offiziellen Öffnungszeit hatten sich die ersten Gäste auf dem umgestalteten Parkplatz der Mehrzweckhalle eingefunden und freuten sich auf schwäbische Leckereien, Most und Musik.

Keller gut gefüllt

Rasch füllten sich die Plätze zur besten Vesperzeit mit Besuchern aller Generationen. Die Qualität des namensgebenden Hausmosts aus eigener Herstellung in rot kam bei den Liebhabern des Naturprodukts gut an. Von einem guten Jahrgang war die Rede.

Fass und Keller seien gut gefüllt, versicherten der Vorsitzende des Musikvereins Jürgen Bilger und sein Vorstandskollege Thomas Luthardt vom Förderverein. Dank der Unterstützung der Bevölkerung habe man im Vorjahr genügend Obst sammeln können.

Besucher aus nah und fern

Von den Nummernschildern der Autos konnte man auf die überregionale Anziehungskraft der einwöchigen Veranstaltung schließen, die das wichtigste wirtschaftliche Standbein im Jahresverlauf zur Finanzierung der Vereinstätigkeit darstellt.

Luthardt sprach vom reibungslosen Aufbau und einem eingespielten Team. Bei der Bewirtung können die Aktiven auf wertvolle Hilfe von Angehörigen, Freunden und Mitgliedern des Fördervereins zählen.

Musikalische Unterhaltung

Der "Kleinen Besetzung" unter der Leitung von Julia Staiger machte es sichtlich Spaß, die Bühne zu erobern. Sie unterhielten die Gäste mit modernen Stücken aus Pop, Swing, Reggae sowie mit Klassikern der Blasmusik. Bereits am Dienstagabend hatte die Formation aus den eigenen Reihen nach der Urlaubszeit eine Probe abgehalten und den Anwohnern in Hörweite eine Serenade beschert.

Da sich die Hoffnung auf einen trockenen Festbeginn nicht ganz erfüllte und zwei Stunden nach dem Auftakt einzelne Schauer niedergingen, rückten die Gäste auf den Sitzgarnituren unter den Sonnenschirmen, in der Hütte und den zwei Pavillons zusammen.

"Eigentlich sind wir dieses Jahr doch alle froh, wenn es mal regnet", übte sich Bilger in Gelassenheit. Zwei, drei schlechtere Tage habe es schon öfter gegeben, Dauerregen sei jedoch nicht zu erwarten. Die Erfahrung der Vergangenheit habe gezeigt, dass sich die Gäste von etwas Niederschlag nicht am Besuch hindern ließen.

Programm geht weiter

Am Donnerstagabend übernahmen "The Polka Seven" aus dem Raum Rottweil die musikalische Unterhaltung, am heutigen Freitag sorgen "Flaraclara Blech & Wo" für Stimmung.

Am Samstag ist die Gruppe "Baar Blech" zum zweiten Mal in Boll zu Gast. Für Kinder werden am Wochenende eine Hüpfburg und das Spielmobil der Stadtjugendpflege mit Fahrzeugen und Spielgeräten aufgestellt. Das Speisenangebot wird am Samstag mit Zwiebelkuchen ergänzt, solange der Vorrat reicht.