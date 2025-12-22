Festtage: Traditionelles Fest bei Merz – wichteln gegen Päckchenflut

1 Kanzler Friedrich Merz (CDU) feiert mit Gattin, Kindern und Enkelkindern ganz traditionell Weihnachten. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa Es ist das erste Weihnachtsfest als Kanzler. Nach den Krisentreffen der vergangenen Wochen zum Krieg in der Ukraine hofft der CDU-Chef auf entspannende Feiertage. Wie feiert der Bundeskanzler?







Berlin - Kanzler Friedrich Merz verbringt Weihnachten ganz traditionell im Kreis der Familie mit Gattin Charlotte, den Kindern und Enkelkindern, einem Weihnachtsbaum und gutem Essen. Eine kleine Besonderheit gibt es bei den Festtagsritualen der Familie des CDU-Vorsitzenden nach Angaben aus seinem Umfeld aber doch: Die Erwachsenen in der Familie wichteln – und hätten damit die Päckchenflut erfolgreich eingedämmt.