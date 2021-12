1 Es ist ein besonderes Spektakel – und soll zu Beginn des nächsten Jahres trotz der Pandemie stattfinden dürfen: das Neujahrsschießen. Foto: Hesseler

Villingen-Schwenningen - Die Zähringerstadt hat an Traditionen und Veranstaltungen so einiges zu bieten – und das nicht nur zur Fasnet. Zur Weihnachtszeit und im Neujahr erwarten die Bürger unterschiedliche Feierlichkeiten. Aber macht die Pandemie auch diesen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechung? Was findet in der Doppelstadt überhaupt noch statt – oder musste alles abgesagt werden?

Absagewelle an Weihnachtskonzerten

"Bisher ist es schwer zu planen, weil noch nicht bekannt ist, welche Regeln zu einem späteren Zeitpunkt gelten", sagt Anna Mauder, Ansprechpartnerin für das Amt für Kultur. Fest steht allerdings: Im Hinblick auf die Weihnachtskonzerte habe es bei den Vereinen eine große Absagewelle gegeben. Auch das weihnachtliche Musizieren und Singen auf dem Schwenninger Muslenplatz kann dieses Jahr nicht stattfinden. "Es sind immer viele Menschen, die zum Singen zusammenkommen", sagt Mauder. Wegen der hohen Inzidenzen sei dies in diesem Jahr nicht möglich. Auch der Auftakt am Hölzlekönig an Neujahr kann nicht in Präsenz stattfinden. "Ursprünglich wäre die Veranstaltung mit Publikum geplant gewesen, jetzt dürfen aber nur geladene Gäste teilnehmen." Der Rest würde online übertragen werden.

Nächstes Theaterstück Ronja Räubertochter

Am Freitag, den 17. Dezember konnte das "A-capella-Festival: Onair" im Theater am Ring stattfinden. "Über die Jahre ist nie so viel los", sagt Mauder. Am 29. Dezember wird dort das letzte große Werk Astrid Lindgrens aufgeführt: Ronja Räubertochter. Und im neuen Jahr geht es dann wieder mit neuen Aufführungen auf die Bühne.

Am 7. Januar wird im Theater am Ring das Stück Drei Männer und ein Baby gespielt. Auch für das Neujahrskonzert am 1. Januar "Hand in Hand", das als Auftakt ins Jubiläumsjahr 50 Jahre Villingen-Schwenningen ausgeschrieben ist, kann man noch Karten kaufen.

Neujahrsschießen findet statt

Eine positive Nachricht hat Wolfgang Kunle, Vorsitzender der Grenadiercorps: Das Neujahrsschießen kann nach jetzigem Stand stattfinden. Zwar gebe es Einschränkungen, wie Maskenpflicht, 2G-plus, Kontaktverfolgung, Absperrungen und der übliche Empfang sowie Bewirtung müssen entfallen – aber Publikum kann anwesend sein. "Wir rechnen mit 100 Zuschauern", sagt Kunle. Für die Planung ist er eng mit dem Landratsamt und der Stadt in Kontakt. "Wir hoffen natürlich auf Normalität im Jahr 2023 hinsichtlich des Neujahrsschießens und weniger Aufwand", so der Vorsitzende. Aber er sei froh, dass die Tradition leben kann. "In den letzten 60 Jahren musste sie nur einmal ausfallen – und das war letztes Jahr." Pünktlich um 8 Uhr gibt es am 1. Januar auf dem Villinger Hubenloch dann Kanonenschlag auf Kanonenschlag.