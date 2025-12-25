Festtag in Oberweier: Elisabethschwestern besuchen Heimatort ihrer Ordensgründerin

Die Elisabethschwestern aus Freiburg besuchten Oberweier. Das Dorf ist die Heimat der Ordensgründerin Mathilde Otto. Mit einem besonderen Gottesdienst wurde ihr gedacht.
Viele Menschen sind in den Gottesdienst gekommen. In der Kirche hat Mathilde Otto in jungen Jahren selbst schon als Organistin die Orgel gespielt. Ihre Liebe zu den Menschen, zu den Ärmsten, drückte sie mit der Gründung des Ordens der Elisabethschwestern vor 100 Jahren aus. Dieses Erbe führen die Elisabethschwestern heute weiter.