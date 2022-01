Investorsuche bei Krankenhaus-Gelände in Schramberg verzögert sich

1 Das frühere Schramberger Kreiskrankenhaus – hier auf einem Archivbild aus den 1990er-Jahren. Foto: Wegner

Hinsichtlich des geplanten Investorenauswahlverfahrens für den Verkauf des Krankenhaus-Geländes am Schramberger Parktorweg gibt es eine Verzögerung. Der Festpreis ist noch nicht ermittelt.















Schramberg - Wie Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats unter "Bekanntgaben" informierte, habe sich hinsichtlich der geplanten Vermarktung des Geländes und des vor über zehn Jahren geschlossenen Krankenhauses in der Schramberger Südstadt eine Verzögerung ergeben. Die Jury habe sich zwar zu einer Sitzung am 20. Januar getroffen, doch derzeit lägen weitere Schritte auf Eis. Grund dafür sei, dass das Gelände zu einem Festpreis verkauft werden soll, bei dessen Ermittlung es aber Komplikationen zeitlicher Art gebe.

Termin nicht zu halten

Die Ergebnisse seien vom beauftragten Büro zwar bis Dezember vergangenen Jahres zugesagt worden, allerdings habe dieser Termin dann nicht gehalten werden können. "Das Büro kommt nicht hinterher", hatte die Oberbürgermeisterin in der Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt. Sie rechnet mit den erforderlichen Grundlagenermittlungen bis Ende Februar und hofft, dass dann weitere Schritte im März möglich würden.