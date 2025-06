Mehr Parkplätze und klare Regelungen am Walkebuck

Festplatz in Villingen

Das Forstamt Villingen-Schwenningen habe in der vergangenen Woche gemeinsam mit dem Liegenschaftsamt und dem Grünflächen- und Tiefbauamt bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Parksituation am Festplatz Walkebuck erfolgreich umgesetzt, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.