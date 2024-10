Festnahmen in Dauchingen

1 In Dauchingen kam es zu einer Polizeiaktion. Foto: Marc Eich

Nach einer Polizeiaktion in Dauchingen in der vergangenen Woche halten sich die Ermittlungsbehörden mit weiteren Details zurück – das hat bestimmte Gründe. Klar ist nur, wegen welcher Straftaten ermittelt wird.









Im Schutze der Dunkelheit hatten die Spezialkräfte des Mobilen Einsatzkommandos am Donnerstagabend vergangene Woche in Dauchingen zugeschlagen. In der Gemeinde war es zu einer Polizeiaktion mit mehreren Festnahmen gekommen – und das ohne, dass die Bevölkerung davon Wind bekam.