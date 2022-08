Hat 24-Jähriger Feuer in Gammertingen gelegt?

1 Die Feuerwehr war am frühen Samstagmorgen im Großeinsatz. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Gammertingen (Kreis Sigmaringen), bei dem ein Mensch ums Leben kam, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.















Gammertingen - Nach dem Brand in der Marktstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag, gehen die Ermittler dem Verdacht der Brandstiftung als Ursache des Feuers nach. Das geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Ravensburg am Montag hervor.

Lesen Sie auch Tödlicher Brand Mann stirbt bei Feuer in Gammertingen Ein Mann ist bei einem Hausbrand in Gammertingen gestorben.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen haben die Beamten einen dringend tatverdächtigen 24-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Kriminalbeamte brachten den jungen Erwachsenen in eine Justizvollzugsanstalt.

Derzeit wird das 55 Jahre alte Todesopfer obduziert. Zudem sind Sachverständige am Brandobjekt damit beschäftigt, Spuren zu sichern und die genaue Brandursache festzustellen. Der Sachschaden an dem Wohngebäude wird inzwischen auf rund 250.000 Euro beziffert.