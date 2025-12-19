Toter in Wildberg: 65-Jähriger gewaltsam getötet

In Wildberg-Effringen ist ein 65-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Ermittlungen führten zur Festnahme eines 19-Jährigen, der nun in Untersuchungshaft sitzt.

In Wildberg-Effringen ist am Montagvormittag ein 65-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Umfangreiche Ermittlungen führten inzwischen zur Festnahme eines mutmaßlichen Tatverdächtigen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim hervor.

Demnach wurde am Vormittag des 15. Dezember die Wohnungstür des Mannes in einem Mehrfamilienhaus geöffnet, nachdem Hinweise auf eine mögliche hilflose Lage des Bewohners vorgelegen hatten. Am Einsatzort ergaben sich jedoch Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden. Die Kriminalpolizeidirektion Calw und die Staatsanwaltschaft Tübingen nahmen daraufhin umgehend die Ermittlungen auf.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der 65-Jährige Verletzungen durch scharfe Gewalt erlitten hatte, die nach bisherigen Erkenntnissen todesursächlich gewesen sein dürften. Zur Aufklärung des Tötungsdelikts richtete die Kriminalpolizei die Ermittlungsgruppe „Backhaus“ ein.

Im Verlauf der Ermittlungen geriet ein 19-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in den Fokus. Zwischen ihm und dem Opfer bestand laut Polizei eine Vorbeziehung.

Der deutsche Staatsangehörige stellte sich am Nachmittag des 18. Dezember und wurde widerstandslos festgenommen. Einen Tag später wurde er dem Haftrichter des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags und setzte diesen in Vollzug.