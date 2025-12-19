Toter in Wildberg: 65-Jähriger gewaltsam getötet

In Wildberg-Effringen ist ein 65-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Ermittlungen führten zur Festnahme eines 19-Jährigen, der nun in Untersuchungshaft sitzt.
In Wildberg-Effringen ist am Montagvormittag ein 65-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Umfangreiche Ermittlungen führten inzwischen zur Festnahme eines mutmaßlichen Tatverdächtigen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim hervor.