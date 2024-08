Festnahme in Oslo: Ermittlungen gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Festnahme in Oslo

1 Kronprinzessin Mette-Marit 2015 mit ihrem Sohn Marius Borg Høiby. (Archivbild) Foto: Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Eigentlich hat er sich aus dem Rampenlicht der norwegischen Royals zurückgezogen. Jetzt ist Marius Borg Høiby, Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, ungewollt in die Schlagzeilen geraten.









Oslo - Gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (50), Marius Borg Høiby (27), wird wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Das teilte die Osloer Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Er sei demnach am Sonntag festgenommen und am Montag wieder freigelassen worden. Borg Høiby ist der älteste Sohn von Mette-Marit, sie brachte ihn mit in ihre Beziehung zu Norwegens Kronprinz Haakon (51).