Festnahme in Neuenburg: Mann muss ins Gefängnis

1 Die Bundespolizei brachte den Mann ins Gefängnis (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich An der Grenze in Neuenburg ist ein 27-Jähriger von der Bundespolizei festgenommen worden.







Link kopiert



Ein 27-Jähriger ist am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn festgenommen worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Donnerstagmorgen in einem Fernbus bei der Einreise nach Deutschland. Der 27-Jährige wies sich mit einem gültigen algerischen Reisepass und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Damit hätte der Mann die Einreisevoraussetzung erfüllt, heißt es im Polizeibericht. Allerdings ergab die Überprüfung, dass gegen ihn ein Einreiseverbot für Deutschland besteht. Zudem lag gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl über eine Restfreiheitsstrafe von 159 Tagen wegen Diebstahls vor. Wegen des Verstoßes gegen das Einreiseverbot wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurde der Mann von der Bundespolizei ins Gefängnis gebracht.