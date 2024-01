Festnahme in Kehl

1 Die Polizei fand bei dem Verdächtigen Pfefferspray und Betäubungsmittel. Foto: Rehder (Symbolfoto) /

Die Polizei wurde Freitagmorgen zu einem Wohnhaus in Kehl gerufen. Der Verdächtige dort hatte Pfefferspray und Betäubungsmittel bei sich.









Die Polizei wurde in Kehl am Freitag gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei wegen eines Verdachtsfalles in der Kleinriedstraße alarmiert. Eine Zeugin meldete eine männliche Person mit einer Taschenlampe, die sie vor ihrem Wohnhaus bemerkte.