1 Die Polizei hat einen Mann, der mit gestohlenen Kreditkarten einkaufen wollte, festgenommen. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Mann wollte mit gestohlenen Kreditkarten in einer Tankstelle in Freiburg einkaufen.









Link kopiert



Ein 25-jähriger Mann wurde am Samstagmorgen, 24. August, gegen 6 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Basler Straße in Freiburg vorläufig festgenommen. Er hatte versucht, mit entwendeten Kreditkarten dort einzukaufen. Nachdem dies misslang, verließ er zunächst die Tankstelle in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit.