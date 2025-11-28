Festnahme in Frankreich: 29-Jähriger soll Geldautomaten in Baiersbronn und Triberg gesprengt haben

Nach den Geldautomatensprengungen in Baiersbronn-Obertal und Triberg führte die Spur nach Frankreich. Dort hat die Polizei nun einen 29-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.
Die Parallelen der beiden Taten waren auffällig: Binnen 48 Stunden wurden Ende Oktober zwei Geldautomaten in Triberg und dem Baiersbronner Ortsteil Obertal gesprengt. Die Automaten standen jeweils im Außenbereich an gut zugänglichen Gebäuden, die Tatorte liegen an Durchgangsstraßen, und die Tatzeiten lagen frühmorgens zwischen 4 und 4.30 Uhr. In beiden Fällen wurde aber wohl kein Bargeld erbeutet.