Ein 59-Jähriger hat am Mittwochvormittag in Bad Liebenzell randaliert. Eine Frau wollte eingreifen, wurde jdoch von dem Mann angegriffen. Zeugen haben den Vorfall beobachtet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in Bad Liebenzell zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 59-Jährigen und einer bislang unbekannten Frau.

Nachdem der Mann in einer Bushaltestelle in der Rappenäckerstraße randaliert hatte, sprach die unbekannte Frau diesen an und forderte ihn auf, den Abfall in den dafür vorgesehenen Mülleimer zu entsorgen.

Lesen Sie auch

Daraufhin reagierte der 59-Jährige aggressiv und fing an, diese mit dem Abfall zu bewerfen. Außerdem übergoss er die Frau mit Kaffee und Cola und beleidigte diese während des Vorfalls.

Die Situation konnte von zwei Zeugen beobachtet werden, welche die Polizei verständigten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte die Frau die Örtlichkeit allerdings bereits verlassen. Der 59-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der Polizeiposten Bad Liebenzell hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Personalien der geschädigten Frau sind bislang nicht bekannt. Diese wird gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden. Zeugen, welche Hinweise auf die geschädigte Person geben können, werden ebenfalls gebeten, das Polizeirevier Calw zu verständigen.