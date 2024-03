Festnahme in Achern: Raubüberfall auf Frau - Polizei nimmt 44-Jährigen fest

1 Der mutmaßliche Täter stieg über ein Kellerfenster in das Haus ein. Foto: dpa/Silas Stein

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall in Achern (Ortenaukreis) am Mittwochmorgen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischer Erpressung und Freiheitsentzug ermittelt.









Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall in Achern (Ortenaukreis) hat die Polizei einen 44-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Mann am Mittwochmorgen über ein Kellerfenster in das Haus einer Frau eingestiegen sein und diese dort überwältigt haben. Dann soll er die Bankkarte der Frau gestohlen und damit Geld an einem Automaten abgehoben haben.