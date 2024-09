Festnahme durch SEK in Straubenhardt: Mann bedroht Jugendamtmitarbeiter im Enzkreis

Am Dienstagvormittag wurde ein 37-Jähriger durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen. Im Vorfeld hatte dieser Mitarbeiter des Jugendamtes Enzkreis bei einer Inobhutnahme zweier Kinder bedroht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollten gegen 9 Uhr zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamtes Enzkreis und ein Integrationsbeauftragter zwei Kinder in Obhut nehmen. Der Vater der Kinder konnte in dessen Wohnung im Straubenhardter Ortsteil Schwann angetroffen werden. Er zeigte sich angesichts der Maßnahme zunehmend verbal aggressiv und bedrohte letztendlich die Anwesenden.

Die Mitarbeiter des Jugendamts und der Integrationsbeauftragte zogen sich besonnen zurück und verständigten die Polizei. Aufgrund der räumlichen Nähe zu einer Kindertagesstätte wurden die Anwesenden vorsorglich gebeten, die Räumlichkeiten zu verlassen. Teile der angrenzenden Straße wurden für die Einsatzmaßnahmen abgesperrt und Spezialkräfte hinzugezogen.

Der 37- Jährige verließ eigenständig gegen 11 Uhr seine Wohnung und befand sich unmittelbar vor dem Gebäude. Er schrie und hielt kurz darauf ein Messer vor seinen Körper in Richtung der eingesetzten Beamten. Nach gezielter Ansprache legte er dieses ab und konnte durch das SEK widerstandslos festgenommen werden.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Neuenbürg, insbesondere zur Tathandlung und Motivlage dauern an. Die beiden Kinder des Beschuldigten, welche sich in der betreffenden Wohnung aufhielten, blieben unverletzt und wurden durch das Jugendamt in Obhut genommen.

Die Erzieher und Kinder der Tagesstätte kehrten nach den Einsatzmaßnahmen in ihre Räumlichkeiten zurück.