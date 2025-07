1 Die Bundespolizei wurde bei einer Kontrolle fündig. (Symbolfoto) Foto: Maximilian Müller 22-jähriger Franzose muss Freiheitsstrafe antreten. Bundespolizei liefert ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.







Bei einer Kontrolle an der französischen Grenze ist der Bundespolizei ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. Da er vor Ort die offene Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro nicht begleichen konnte, musste er eine Haftstrafe antreten.