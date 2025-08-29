Festnahme bei Müllheim: Vom Zug ins Gefängnis

1 Ein Gesuchter wurde ins Gefängnis gebracht (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Ein Mann, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen, ist im Zug bei Müllheim in eine Kontrolle geraten.







Ein gesuchter Mann ist im Fernzug aus der Schweiz gefasst worden. Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe Müllheim. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle gegen den Mann bestanden. Vor zwei Jahren hatten Gerichte ihn wegen Diebstahls sowie fahrlässiger Körperverletzung zu Geldstrafen verurteilt, die der 48-Jährige aber nicht bezahlte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.