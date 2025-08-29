Festnahme bei Müllheim: Vom Zug ins Gefängnis
Ein Gesuchter wurde ins Gefängnis gebracht (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich

Ein Mann, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen, ist im Zug bei Müllheim in eine Kontrolle geraten.

Ein gesuchter Mann ist im Fernzug aus der Schweiz gefasst worden. Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe Müllheim. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle gegen den Mann bestanden. Vor zwei Jahren hatten Gerichte ihn wegen Diebstahls sowie fahrlässiger Körperverletzung zu Geldstrafen verurteilt, die der 48-Jährige aber nicht bezahlte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

 

Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafen nicht antrat, erließen die Staatsanwaltschaften Haftbefehle. Die Bundespolizei übernahm den Gesuchten – und da er die Geldstrafen von insgesamt 4200 Euro nicht bezahlen konnte, wurde der Mann ins Gefängnis gebracht.

 