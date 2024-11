Festliche Zeit steht an: Das gibt es an Weihnachten in der Lahrer Innenstadt zu erleben

Heiße Getränke und festliche Deko: In der Lahrer Innenstadt werden im Dezember wieder zahlreiche Veranstaltungen geboten, bei denen Besucher in Weihnachtsstimmung kommen können. Los geht es heute mit dem Weihnachtsmarkt am Museumsplatz.

Duft von Nelken und Zimt, knisterndes Stroh und weihnachtliche Klänge: Auch in Lahr beginnt die Adventszeit und die festlich geschmückte Innenstadt lockt von Freitag, 29. November, bis einschließlich Montag, 23. Dezember, mit zahlreichen Veranstaltungen. Auf diese macht die Stadt in einer Mitteilung aufmerksam. Folgende Aktionen werden geboten:

Adventstreff auf dem Schlossplatz: „Der Adventstreff auf dem Schlossplatz von Freitag, 29. November, bis einschließlich Montag, 23. Dezember, ist ein beliebter Treffpunkt zum Flammenkuchenessen in der Mittagspause oder geselligen Feierabend-Glühwein“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Während sich die Erwachsenen an den Marktständen stärken können, steht für die Kinder ein Karussell der Firma Hahn bereit. Die Öffnungszeiten für den Adventstreff sind von Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag dann von 14 bis 18 Uhr. Von Samstag, 30. November, bis einschließlich Samstag, 21. Dezember, bieten Vereine, Schulklassen und Privatpersonen im „Hüttle“ beim Adventstreff selbst gebastelte Weihnachtsdekoration und selbst gemachtes Weihnachtsgebäck an, kündigt die Stadt weiter an. Weitere Informationen zum gesamten Rahmenprogramm gibt es auf der Webseite der Lahrer Werbegemeinschaft unter werbegemeinschaft-lahr.de.

Weihnachtsmarkt am Museumsplatz: „Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr findet am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, zum zweiten Mal ein ehrenamtlich organisierter Weihnachtsmarkt rund um den Museumsplatz statt“, so die Stadt. Die Privatinitiative von Thomas Gehle und Martin Metzger habe mit Christian Etter und Peter Leonhardt Verstärkung bekommen. An insgesamt rund 30 Ständen könnten Gäste über die beiden Tage verteilt schöne Geschenke und ausgefallene Handwerkskunst finden. Neben Privatpersonen beteiligen sich auch Vereine, Kindergärten und Schulen an dem Kunst-, Kreativ- und Karitativmarkt. Ein musikalisches Programm umrahmt zudem den Markt. Los geht es am heutigen Freitag, 29. November, um 16 Uhr. Der Markt ist an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag, 30. November, wird von 10 bis 18 Uhr eingeladen.

Lebendige Krippe am Storchenturm: Die holzgeschnitzten Krippenfiguren des Sägekünstlers Jean-Luc Ringwald bilden neben den geschmückten Tannenbäumen und einer strohgedeckten Futterkrippe die Kulisse der lebendigen Krippe am Storchenturm. „Familie Kerbs aus Seelbach ist mit ihren Schafen immer donnerstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr am Storchenturm zu Gast“, heißt es in der Ankündigung. Mit ihren Waldschafen führen sie einen kleinen Schafhaltungsbetrieb in Seelbach. Caroline Kerbs bietet zudem samstags von 10 bis 18 Uhr eine weihnachtliche Bastelaktion für Kinder an.

Weihnachtsbaum-Schmück-Aktion: Kindergartengruppen und Grundschulklassen kommen vor allem am Samstag, 30. November, in die Stadt, um ihren jeweiligen Tannenbaum zu schmücken. Rund 80 Tannenbäume zieren laut Mitteilung die Straßen und Plätze der Innenstadt. Jeder Baum sei ein Unikat, denn die Kinder hätten gemeinsam mit ihren Erziehern mit viel Freude und Engagement den Baumschmuck hergestellt. „Beim Bummeln durch die Marktstraße können die Besucher der Lahrer Innenstadt diese Kunstwerke bewundern“, heißt es. Die Stadt dankt besonders der Gärtnerei Bräutigam für die Aufstellung der Bäume.

Nikolausstiefel-Aktion: Auch in diesem Jahr können Kinder wieder ihre Stiefel zur Nikolausstiefelsuchaktion beim Lahrer Weihnachtsmann am Schlossplatz abgeben. Möglich ist dies von Montag bis Mittwoch, 2. bis 4. Dezember, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Die Stiefel würden gesammelt, an Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft verteilt und mit kleinen Leckereien gefüllt. Ab Freitag, 6. Dezember, sind die Kinder dann anschließend zusammen mit ihren Eltern eingeladen, ihre Stiefel in den Schaufenstern der Geschäfte zu suchen.

Weihnachtsmann-Hütte: Der Weihnachtsmann kommt auch nach Lahr und erwartet viele Gäste an seiner Hütte auf dem Schlossplatz. An den Adventssamstagen sind Kinder eingeladen, jeweils von 11 bis 16 Uhr, ihre Weihnachtswünsche direkt bei ihm abzugeben oder in den großen Weihnachtsbriefkasten einzuwerfen. „Die Weihnachtswünsche werden von ihm persönlich beantwortet – und natürlich hat er für jedes Kind eine kleine Überraschung“, heißt es. Jeden Dienstag- und Donnerstagvormittag lädt der Lahrer Weihnachtsmann auch Kindergärten an seine Hütte am Adventstreff ein. Dort erwartet er die Kinder mit einer Weihnachtsgeschichte. Es gibt noch einzelne freie Termine, Anfragen sind per E-Mail an info@werbegemeinschaft-lahr.de zu richten.

Welt des alten Handwerks: Michael Kempf und das „Hoby-Projekt“ laden jeden Mittwoch Kinder in den Pavillon beim Adventstreff ein. Michael Kempf – er ist von Beruf Zimmermann und Arbeitserzieher – bringt den Kindern altes Handwerk wie beispielsweise das Schnitzen und das Drechseln bei. Termine werden am Mittwoch, 4. Dezember, 11. Dezember und 18. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr angeboten.

Der Nikolaus im Stadtmuseum: Wer Geschichten aus dem Leben des Nikolauses – von ihm selbst erzählt – hören möchte, kann dazu am Donnerstag, 5. Dezember, zwischen 17 und 18 Uhr in das Stadtmuseum in der Tonofenfabrik kommen. Der Nikolaus wird dann dort zu Besuch sein. „Höchstpersönlich befüllt er die Stiefel der Kinder“, heißt es in der Ankündigung. Das Angebot ist kostenfrei, um eine Anmeldung per E-Mail an museumsinfo@lahr.de wird gebeten.

