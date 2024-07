Festliche Veranstaltung: Einsatz der Schramberger Gemeinderäte gewürdigt

1 Für ihre langjährige Arbeit im Schramberger Gemeinderat werden diese Ratsleute von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr geehrt. Einige sind bereits 25 Jahre mit dabei und bringen sich auch weiterhin für die Allgemeinheit ein. Foto: Jambrek

Ein schönes Event stand am Mittwochabend für die langjährig tätigen Gemeinderäte an. Sie wurden für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz geehrt. Fünf verabschiedeten sich erst einmal aus dem Gemeinderat.









Link kopiert



Dorothee Eisenlohr hielt eine Rede im Schloss und würdigte jeden einzelnen Menschen, der sich in das kommunale Gremium auf demokratischem Wege eingebracht hatte und teils auch in der neuen Legislaturperiode noch weiterhin einbringt. Das Veranstaltungssetting fand in dieser Form erstmalig statt.