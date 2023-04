1 Feierliche Einweihung des Gebäudes in Raleigh, North Carolina: Geschäftsführer Kurt Schmalz und Wake County Commissioner Vickie Adamson durchschneiden gemeinsam das blaue Band. Foto: J. Schmalz GmbH

Ein echter Meilenstein – das symbolische Band ist durchschnitten: Vor wenigen Tagen hat das Glattener Unternehmen Schmalz knapp zwei Jahre nach dem Spatenstich den Erweiterungsbau seines US-amerikanischen Standorts eröffnet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit der Erweiterung der Niederlassung in Raleigh, North Carolina, hat die Firma Schmalz, die ihren Hauptsitz in Glatten hat, Platz für rund 60 neue Arbeitsplätze geschaffen. Über die Einweihung des Erweiterungsbaus informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

„Diese Erweiterung ist ein echter Meilenstein und bietet für unsere Kunden einen großen Mehrwert“, sagte Kurt Schmalz, geschäftsführender Gesellschafter von Schmalz. „Die USA sind ein Markt von außerordentlicher Bedeutung für uns. Daher blicken wir freudig auf die rasante Entwicklung unserer Auslandsgesellschaft und sehen weiterem Wachstum entgegen.“

Unternehmen verzeichnet einen steilen Aufstieg in den Vereinigten Staaten

Schmalz hat laut der Mitteilung in den USA einen steilen Aufstieg zu verzeichnen. Durch den Erweiterungsbau hat sich die Fläche der Niederlassung in Raleigh auf rund 8000 Quadratmeter vergrößert. Dafür hat Schmalz eine hohe einstellige Millionensumme investiert. Schon vor dem Ausbau hat der 1999 gegründete US-amerikanische Standort mit rund 110 Mitarbeitenden zu den größten innerhalb der Schmalz-Gruppe gezählt. Nun sollen in Zukunft rund 60 weitere Arbeitsplätze dazukommen.

Gruppenfoto vor dem neuen Erweiterungsbau: Das Team von Schmalz USA feiert die Einweihung. Foto: J. Schmalz GmbH

Auch Standorte in Indien und China wurden vergrößert

Auch in anderen Ländern verfolgt Schmalz seine Wachstumsziele. So wurden auch die Standorte in Indien und in China im vergangenen Jahr durch größere Bauprojekte deutlich erweitert.

Zudem wird Schmalz noch im laufenden Jahr einen weiteren Standort im polnischen Bydgoszcz eröffnen. Insgesamt umfasst die internationale Schmalz-Gruppe inzwischen weltweit 29 Standorte mit rund 1800 Mitarbeitern.

Schmalz ist laut eigenen Angaben Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme. Die Produkte des international aufgestellten Unternehmens kommen in Anwendungen der Logistik genauso zum Einsatz wie in der Automobilindustrie, der Elektronikbranche oder der Möbelproduktion.

Zum breiten Spektrum im Geschäftsfeld Vakuum-Automation zählen einzelne Komponenten wie Sauggreifer oder Vakuum-Erzeuger, komplette Greifsysteme und Spannlösungen zum Festhalten von Werkstücken, beispielsweise auf CNC-Bearbeitungszentren.

Im Geschäftsfeld Handhabung bietet Schmalz mit Vakuumhebern und Kransystemen innovative Handhabungslösungen für Industrie und Handwerk.

Mit dem Geschäftsfeld Energiespeicher baut das Unternehmen ein weiteres Standbein im Bereich der stationären Energiespeicher auf.

Schmalz ist mit eigenen Standorten und Handelspartnern in rund 70 Ländern auf allen wichtigen Märkten vertreten.