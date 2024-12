Verkehr in St. Georgen Debatte um 30er-Zone endet mit klarer Entscheidung

Die Lücke zwischen den beiden 30er-Zonen in den Bereichen Bahnhofstraße und Hauptstraße beschäftigte den Gemeinderat in St. Georgen in jüngster Sitzung. Manche Räte befürchteten eine Überregulierung, sollte künftig durchgängig Tempo 30 gelten.