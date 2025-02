Das Festival findet an drei Tagen vom 4. bis 6. Juli im Hof und in der Seminarturnhalle Nagold statt. Die Veranstalter planen wieder mit einer Innen- und Außenbühne.

„Wir wollen auch in diesem Jahr, den kulturellen Akteuren der Region eine Plattform bieten, sich bei einem Festival mit allen Möglichkeiten, die wir als Kulturbühne zur Verfügung haben, zu präsentieren, sich und ihr Können dem Publikum vorzustellen und so auch für Engagements in eigener Sache Werbung zu betreiben. Und natürlich wollen wir dabei auch unser Publikum bestens unterhalten“, benennt der Vorsitzende des Fördervereins Alte Seminarturnhalle, Wolfgang Schäfer das Motiv, weshalb die Seminarturnhalle Nagold Double Stage veranstaltet.

Auch beim kommenden Nagold Double Stage werden die einzelnen Tage des Festivals jeweils mit zueinander passenden Stilrichtungen besetzt sein, so dass jeder Tag sein eigenes Motto haben wird.

Headlinerkonzerte stehen bereits fest

Die Headlinerkonzerte für Nagold Double Stage 2025 stehen bereits fest. Sie werden auf der Außenbühne im Hof stattfinden. Am Freitag, 4. Juli wird die Nagolder Band Ambience die Außenbühne rocken. Am Samstag 5. Juli wird Sonic Love dem Publikum einheizen. Und am Sonntag, 6. Juli ist wieder Familientag.

Vor und nach den Konzerten der Headliner soll das vielfältige kulturelle Angebot in der Region auf den Bühnen abgebildet werden. Deshalb ist das Programm nicht auf eine Stilrichtung begrenzt. Daher können sich Solo-Künstler und Gruppen, die in den Genres Rock bis Heavy Metal, Pop, Folk, Jazz, Hip-Hop, Elektro, klassische Musik, Kabarett, Comedy und Poetry Slam, Artistik oder Jonglage unterwegs sind, für einen Auftritt bewerben. Vorausgesetzt, sie können handgemachtes Material und ein Programm mit einer Dauer von mindestens 20 Minuten darbieten.

Die Seminarturnhalle stellt für dieses Festival zwei Bühnen mit professioneller Bühnentechnik zur Verfügung. Damit wird „Nagold Double Stage“ wieder ein abwechslungsreiches Programm in einem attraktiven Ambiente bieten.

Weitere Informationen für Solo-Künstler und Gruppen und ein Bewerbungsformular gibt es unter www.seminarturnhalle.de/doublestage-bewerbungen. Die Bewerbungsfrist endet am 7. April.

„Mit Spannung erwartet das Orga-Team, welche Programmpunkte das Nagold Double Stage seinem Publikum präsentieren wird“, äußert sich Wolfgang Schäfer abschließend.