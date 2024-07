Die Macher des Festivals Nagold Double Stage reagieren auf den Viertelfinaleinzug Deutschlands. So gibt es neben drei Tagen Live-Musik am Freitagabend auch Public Viewing auf einer LED-Groß-Leinwand.

Drei Tage beste Unterhaltung. Dafür steht das Nagold Double Stage Festival, das von Freitag, 5. Juli bis Sonntag, 7. Juli bereits zum 8. Mal stattfindet. 28 Bands und Musikgruppen treten auf der Außen- und Innenbühne der Alten Seminarturnhalle auf.

Dabei wurde extra eine LED-Wall für das Festival beschafft, damit das EM-Spiel der Deutschen gegen Spanien auch in großem Format gezeigt werden kann. Public-Viewing ist angesagt.

Wie schon im vergangenen Jahr sind die drei Festivaltage nach den verschiedenen musikalischen Stilrichtungen gegliedert. Am Freitag ist beim After-Work-Chillout und der Party ab 16.30 Uhr Entspannung und Unterhaltung angesagt.

Am Samstag stehen Blues, Alternative Rock und Hard’ n’ Heavy auf dem Programm. Der Sonntag ist Familientag. Wie auch an den anderen Festivaltagen ist eine Hüpfburg aufgebaut. Gruppen der Nagolder Musikschule, des OHG, Singer, Songwriter und Bands werden das Publikum unterhalten.

Die OHG Big Band Foto: Brauer

Und für das leibliche Wohl der Festivalgäste sorgen das Team der Seminarturnhalle und Robert und Murat mit allerlei Leckereien.

Die zwei Headliner

Angeführt wird das Festivalprogramm am Freitag vom Headliner Ambience, die ein Konzert auf der Freilichtbühne spielen. Ambience kann man guten Gewissens zu den Top-Bands der Region zählen. Hier treffen musikalisches Können und ansteckende Spielfreude auf Welthits und solche die es eigentlich sein sollten.

Als Headliner am Samstag wird die Tribute Band My’tallica die Außenbühne rocken. My’tallica haben sich über zwei Jahrzehnte zur gefragtesten Metallica-Tribute-Show Deutschlands entwickelt. Das Original-Equipment der Vorbilder Metallica, ein gewaltiger Live-Sound und ein abwechslungsreiches zweistündiges Programm sind bei My’tallica lediglich der Anfang. Weltweit einzigartig ist My’tallicas Videoshow, die mit atemberaubender LED-Technologie die Bandgeschichte von Metallica auch visuell erzählt. Die beiden Headliner Shows beginnen jeweils gegen 19.30 Uhr.

Das Line Up von Double Stage hat es in sich und steht für beste Unterhaltung an den drei Festivaltagen.

Luka Maksim Klais wird am Freitag auf der Außenbühne zu hören sein. Foto: Axel Heimken

Das Programm

Am Freitag, 5. Juli beginnt das Festival um 16.30 Uhr unter dem Motto After-Work Chillout und Party. Folgende Bands gestalten diesen Tag: Auf der Außenbühne werden Luka Maksim und Ambience das Publikum unterhalten. Ab 18 Uhr wird das Viertelfinale der EM übertragen. Auf der Innenbühne sind die OHG-Abi-Band, Hanna Herrlich & Band und Suitcase Memory zu erleben.

Am Samstag, 6. Juli startet das Nagold Double Stage Festival um 14 Uhr. Am zweiten Festivaltag sind Blues & Alternative Rock und Hard ’n’ Heavy angesagt. Neben dem Headliner My’tallica sorgen auf der Außenbühne die Bands Just4Jazz, Blackwood Soulband, From Ashes und The Steeman für Stimmung. Auf der Innenbühne werden Black Leaf Draft, Endeffekt, Skull & Crossbones und Ruff Stuff die Seminarturnhalle rocken.

Am Sonntag, 7. Juli ist Familientag beim Festival. Ab 11Uhr spielen auf der Außenbühne die Suzuki Flötenklasse, Glockerain Consort, OHG Junior-BigBand, Monday Jazzband, Hope Lightrose, Favorite.Mixtape, Fountain Street, Better Call Soul, Gopublic und Barfuss. Auf der Innenbühne sind Jett-Set, Hymnose und Set To Revolt zu hören.

Der Eintritt ist an allen drei Festivaltagen mit Ausnahme der beiden Konzerte von Ambience und My’tallica frei.

Tickets für Ambience kosten zwölf Euro und für My’tallica 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Sie sind im Vorverkauf im Rathauscafé Nagold und online unter www.seminarturnhalle.de und bei Reservix und allen Reservix-Vorverkaufsstellen, sowie an der Tageskasse erhältlich.

Weitere Informationen zum Nagold Double Stage Festival sind auf der Homepage www.Seminarturnhalle.de zu finden.