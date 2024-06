1 Beim Festival Rock im Park gab es eine handfest Auseinandersetzung. Der Grund: Eine Gruppe soll im Riesenrad (im Hintergrund) rassistisch Parolen gegrölt haben. Foto: dpa/Daniel Karmann

Aus der Nachbargondel auf dem Riesenrad hatten sie gesungene rassistische Parolen gehört. Danach konfrontierten die Zeugen die fünfköpfige Gruppe - und wurden angegriffen.









Link kopiert



Zwei Männer sollen auf dem Festival Rock im Park in Nürnberg rassistische Parolen zum Lied „L’amour toujours“ gegrölt haben. Zeugen hatten die Parolen „Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus“ aus der Nachbargondel auf einem Riesenrad gehört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Zeugen zufolge sollen zwei der fünf Menschen in der Gondel gesungen haben.