Auf einen besonderen Tag blickt die Jugendmusik Aitern-Utzenfeld zurück, auf ihre Teilnahme am Euro-Musique Festival im Europa-Park Rust. Die Kapelle aus 15 Nachwuchsmusikern der Trachtenkapelle Aitern und des Musikvereins Utzenfeld hat dort das Publikum musikalisch unterhalten, schreibt sie in ihrer Mitteilung.

Begegnungsfest der Musik

Das Euro-Musique Festival sei ein länderübergreifendes Begegnungsfest, bei dem sich jährlich zahlreiche Schüler verschiedener Musikgruppen präsentieren. Es wird von der Landesmusikjugend Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Europapark, dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport sowie dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg ausgerichtet, heißt es weiter. In diesem Jahr nahmen rund 2700 Kinder und Jugendliche an der Veranstaltung teil. Bereits im Februar hatte sich das Ensemble für das Festival beworben, im März kam die Zusage. In den Wochen darauf wurde unter der Leitung des Dirigenten Noah Ruoff intensiv geprobt.

Auftritt unter der Achterbahn „Voltron“

Frühmorgens hatte der Festivaltag für die jungen Musiker aus dem Oberen Wiesental begonnen. Nach dem Check-in im Europapark fand die feierliche Eröffnung im Eisstadion statt. Dort sorgte Malik Harris, bekannt durch seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest, als musikalischer Special Act für Begeisterung. Anschließend fand der Auftritt der Jugendmusik Aitern-Utzenfeld im neuen Themenbereich Kroatien direkt unter der Achterbahn „Voltron“ statt.

40 Musiker gemeinsam

Ein besonderes Erlebnis war das abschließende Gemeinschaftsstück „Viva la Vida“, das zusammen mit der Big Band des Gymnasiums Rheinau und der Combo des Hermann-Hesse-Gymnasiums Calw aufgeführt wurde. Dabei standen insgesamt 40 junge Musiker gemeinsam auf der Bühne.