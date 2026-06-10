Festival in Weil am Rhein: Pop-Star „Loi“ auf dem Rathausplatz

Ihre Musik wird millionenfach digital gehört. Die Mannheimerin kann am Samstag, 13. Juni, live bei freiem Eintritt als „Headliner“ am zweiten Tag beim 3-Länder-Stadt Festival erleben.

Mit gerade einmal 23 Jahren hat „Loi“ bereits einen erstaunlichen Karriereweg hinter sich. Erstmals für Aufsehen sorgte sie im Jahr 2016, als sie mit einem selbst geschriebenen Song beim Wettbewerb „Starke Schule“ ausgezeichnet wurde. Damit holte sie den ersten Platz in Baden-Württemberg und den zweiten Platz deutschlandweit.

Mannheimerin nahm an „The Voice Kids“ teil Ein Jahr später nahm „Loi“ an der TV-Show „The Voice Kids“ teil und ihre Debutsingle „I follow“ war 2021 der Titelsong eines Films der bei Kindern beliebten „Ostwind“-Reihe. Das Video zu diesem Song wurde allein bei Youtube bisher mehr als zwei Millionen Mal abgespielt.

Internationale Bekanntheit erreichte „Loi“ durch ihre Coverversion des Songs „Blinding Lights“ des Kanadiers „The Weekend“. Seit 2021 ist sie bei Warner Music unter Vertrag. Ihre Single „Gold“ erreichte Platz vier in den deutschen, Platz fünf in den Schweizer und Platz sechs in den österreichischen Airplay Charts. 2023 schaffte sie es mit der Single „Am I Enough“ sogar auf Platz eins der deutschen Airplay Charts.

„Loi“ gewinnt TV-Show „The Masked Singer“

Einem großen TV-Publikum ist „Loi“ auch durch ihre Teilnahme an der elften Staffel der TV-Show „The Masked Singer“ bekannt, die sie vor zwei Jahren gewann.

Beim 3-Länder-Stadt Festival (3LSF) ist „Loi“ am Samstag, 13. Juni, „Headlinerin“ des zweiten Festivaltags. Die Mannheimerin spielt ab 21 Uhr ein rund 90-minütiges Konzert. Der Eintritt ist frei.

Rechtzeitig vor Ort sein

Das Kulturamt weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass bei zu hohem Besucherandrang der Zugang zum Rathausplatz reguliert wird. Wer das Konzert auf jeden Fall verfolgen möchte, der sollte sich frühzeitig auf dem Rathausplatz einfinden. Vor „Loi“ tritt ab 18.30 Uhr die polnische Weltmusik-Band „Dikanda“ auf.

Unsere Empfehlung für Sie Anzeige 3-Länder-Stadt-Festival in Weil am Rhein Musik satt bei freiem Eintritt, für Bewirtung sorgen die Vereine.

Kulturamtsleiter Peter Spörrer hebt die Bedeutung von „Loi“ für das 3LSF hervor: „Eine Sängerin mit einem hohen Bekanntheitsgrad nach Weil am Rhein zu holen, hilft uns sehr im Hinblick auf das Erreichen unseres Ziels, möglichst viele Menschen in und um unsere 3-Länder-Stadt für das 3LSF zu begeistern.“ Mit Loi präsentiere die Stadt zusammen mit den Sponsoren ein außergewöhnlich erfolgreiches und junges Gesangstalent aus dem eigenen Bundesland Baden-Württemberg, das bereits internationale Aufmerksamkeit erregt hat. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, sagt Spörrer.

Mehr Infos

zum Programm, allen Bands und der Vereins-Meile gibt es auf der Internetseite www.3LSF.eu.

Das Festival-Programm auf einen Blick

Freitag, 12. Juni

Rathausplatz

17.00 Uhr, Stadtmusik Weil am Rhein18.30 Uhr, „Riserva Moac“ aus Italien21.00 Uhr, „Gallowstreet“

Sparkassenplatz

17.30 Uhr, „Spalehill Brass Band“17.45 Uhr, „Bonds Festival Combo“18.30 Uhr, „Heart Attack Horns“18.45 Uhr, „Bonds Festival Combo“ aus der 3-Länder-Stadt19.30 Uhr, „Spalehill Brass Band“19.45 Uhr, „Bonds Festival Combo“20.15 Uhr, „Spalebill Brass Band“20.30 Uhr, „Bonds Festival Combo“21.30 Uhr, „Heart Attack Horns“21.45 Uhr, „Bonds Festival Combo“22.15 Uhr, „Heart Attack Horns“

Vereinsmeile

20.30 Uhr, „Improvisante“

Samstag, 13. Juni

Rathausplatz

17.00 Uhr, „Bonds Big Band“18.30 Uhr, „Dikanda aus Polen“21.00 Uhr, „Loi“

Sparkassenplatz

17.30 Uhr, „Ca Gaze“17.45 Uhr, „Chnopfi-Band“18.30 Uhr, „Castle Groove Festival Brass Band“18.45 Uhr, „Chnopfi-Band“19.30 Uhr, „Ca Gaze“19.45 Uhr, „Bonds Festival Combo“21.30 Uhr, „Castle Groove Festival Brass Band“21.45 Uhr, „Bonds Festival Combo“22.15 Uhr, „Castle Groove Festival Brass Band“

Vereinsmeile

20.30 Uhr, „Improvisante“ Mehr Infos

zum Programm, allen Bands und der Vereins-Meile gibt es auf der Internetseite www.3LSF.eu.