Festival in Weil am Rhein: Pop-Star „Loi“ auf dem Rathausplatz

Ihre Musik wird millionenfach digital gehört. Die Mannheimerin kann am Samstag, 13. Juni, live bei freiem Eintritt als „Headliner“ am zweiten Tag beim 3-Länder-Stadt Festival erleben.
Mit gerade einmal 23 Jahren hat „Loi“ bereits einen erstaunlichen Karriereweg hinter sich. Erstmals für Aufsehen sorgte sie im Jahr 2016, als sie mit einem selbst geschriebenen Song beim Wettbewerb „Starke Schule“ ausgezeichnet wurde. Damit holte sie den ersten Platz in Baden-Württemberg und den zweiten Platz deutschlandweit.