Festival in Weil am Rhein: Das Festival, dass keinen Eintritt kostet

Festival in Weil am Rhein

1 Er zieht viel Publikum an. Am Samstag tritt Michael Schulte bei freiem Eintritt auf dem 3-Länder-Stadt Festival auf. Foto: mxmphoto Das Konzert von „Les Yeux d’la tête“ war beim ZMF seit Wochen ausverkauft. Am Freitag können die Fans die Band in Weil am Rhein ab 20.30 Uhr bei freiem Eintritt erleben.







Link kopiert



Das 3-Länder-Stadt Festival (3LSF) wartet in diesem Jahr gleich mit zwei bekannten Headlinern auf. Am Freitag, 1. August, spielen „Les Yeux d’la tête“, und am Samstag, 2. August, tritt Michael Schulte auf. Die große Besonderheit gilt ebenso in diesem Jahr: Das Festival in der Weiler Innenstadt kostet die Besucher keinen Eintritt.