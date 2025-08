3-Länder-Stadt-Festival gibt den Ton an

Festival in Weil am Rhein

1 Die Stadtmusik Weil am Rhein hatte den ersten Auftritt auf der Bühne vor dem Rathaus. Foto: Veronika Zettler Das Weiler Zentrum zeigt mit Bühnen auf dem Rathausplatz und dem Sparkassenplatz was alles möglich ist. Zahlreiche Bands, 17 Vereine und drei Weingüter sorgen für Stimmung.







Link kopiert



Mit einem schwungvollen Auftakt und grenzenlos guter Stimmung ist das zweitägige 3-Länder-Stadt-Festival in Weil am Rhein eröffnet worden. Jede Menge Musik, reichlich Kulinarik und freier Eintritt lockten bereits am späten Nachmittag zahlreiche Besucher ins Stadtzentrum.