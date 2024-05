1 Bald geht es wieder rund auf dem Acker. Foto: Archiv Kimmich

Das Line-Up für den Metalacker steht nahezu koplett fest – die Fans können sich auf eine harte Dosis Metal freuen.









Am Freitag, 30. August, spielen Broken Fate/Dieversity, Incursed und Rage mit dem Lingua Mortis Orchestra. Diese Kombination gibt es nur bei drei Konzerten – und eines davon ist im Trombach beim Metalacker. Weiter geht es mit League of Distortion und 9mm. Am Samstag, 31. August, spielen Dieversity, I Cut Out Your Name, Burning Witches, Beyond The Black mit einer Festival-Show und Abbie Falls. Zudem spielt am Samstagmorgen das Edelweiß-Echo. Der Vorverkauf ist bereits voll im Gange.