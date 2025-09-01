Festival in Tennenbronn: So wurde beim Metalacker-Camping gefeiert

Es ist schon längst Kult: Viele Besucher kommen vor allem wegen des Frühschoppens mit dem Edelweiß-Echo auf den Metalacker.
„Das ist wie ein kleines Dorffest“, sagte ein Gast. Aber auch auf dem Campingplatz war so einiges geboten. Viele hatten es schon bei der Anreise nicht leicht: Zuerst gab es am Donnerstag Stau bis weit ins Affentäle hinein. Als endlich die letzten Meter auf das Campinggelände geschafft waren, wartete schon das nächste Problem: Viele Reifen drehten aufgrund des Schlamms durch. Schnell wurde mit angepackt und so mancher Camper wurde mit vereinten Kräften aus dem Morast geschoben.