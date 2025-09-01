Festival in Tennenbronn: So wurde beim Metalacker-Camping gefeiert

Es ist schon längst Kult: Viele Besucher kommen vor allem wegen des Frühschoppens mit dem Edelweiß-Echo auf den Metalacker.

„Das ist wie ein kleines Dorffest“, sagte ein Gast. Aber auch auf dem Campingplatz war so einiges geboten. Viele hatten es schon bei der Anreise nicht leicht: Zuerst gab es am Donnerstag Stau bis weit ins Affentäle hinein. Als endlich die letzten Meter auf das Campinggelände geschafft waren, wartete schon das nächste Problem: Viele Reifen drehten aufgrund des Schlamms durch. Schnell wurde mit angepackt und so mancher Camper wurde mit vereinten Kräften aus dem Morast geschoben.

Am Samstagvormittag war dann das Edelweiß-Echo am Zug. Viele Gäste, die nicht unbedingt die beinharten Metal-Fans sind, pilgerten aufgrund der besonderen Atmosphäre in Richtung Trombach. Sie erhielten erstklassige Unterhaltung mit den Musikern und einen entspannten Vormittag.

Gerne in Tennenbronn

„Weil es so hoamelig ist“, sagte Martin Dietz aus Wiesenstetten bei Horb, der einmal mehr mit seiner Kerstin und weiteren Freunden beim Metalacker war. Sein Dialekt unterscheide sich zwar von dem der Tennenbronner, aber man verstehe sich trotzdem blendend. Musik, Fest und Organisation seien einzigartig.

Marcel und Melanie aus der Lörracher Ecke waren schon beim allerersten Metalacker – damals war das Ganze noch sehr viel kleiner. „Das habe ich damals über Umwege mitbekommen und gedacht: Da muss ich hin“, verrät Marcel. Seitdem sei er immer wieder gerne zu Gast in Tennenbronn.

Im Wald verirrt

Die „Metal Muchachos“, die bereits einen Namen durch ihre wachsende Gruppengröße (aktuell 55 Anhänger) haben, bauten Bar und Küche auf. Hier und dort waren festivaltypische Geschichten zu hören: „Dodo fühlt sich öfter verschollen“. Lucas hielt stolz seine zerrissene Hose in der Hand: „Da hat die Hose mehr gefeiert als ich“. Ulli und Nina waren das erste Mal richtig dabei: „So richtig. Vier Tage ohne zu duschen“. Tom genoss es, morgens von der Plauderei der anderen aufzuwachen und sich erst mal „aus dem Zelt zu lehnen und gemütlich eine zu rauchen“.

Tschuly, Jessi und Ramona erzählten davon, wie sie Chris von „Emil Bulls“ abgeholt und sich erst einmal im Wald verirrt hatten. Worin sich alle Besucher einig schienen: „Die Leute hier sind unfassbar nett und man kommt ganz easy ins Gespräch“.